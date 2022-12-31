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فنون ومشاهير

صابر الرباعي: أنغام أول صوت نسائي لفت نظري

Lebanon 24
31-12-2022 | 14:00
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لفت الفنان التونسي صابر الرباعي إلى أن الفنانة المصرية أنغام هي أول صوت نسائي معاصر اهتم بالاستماع إليه ومتابعة أغانيه.
 
وفي خلال لقائه مع الفنانة أنغام في برنامجها على قناة dmc، وجهت أنغام سؤالاً لصابر حول أول صوت نسائي لفت انتباهه؟ ليجيب صابر: "أنتِ... كنت في رحلة وواحد كان يسمع أغنية لكِ، كنتِ صغيرة وقتها، لذلك أول صوت نسائي معاصر من جيلي لفت نظري هو صوتك".
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وتابع: "وفي صغري، كنت أحب الاستماع لأم كلثوم، وردة، عليا التونسية، وكل واحدة كان لهم سكة في الغناء وتفاصيل خاصة بيها". (سيدتي)
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