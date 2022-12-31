صابر الرباعي: أنغام أول صوت نسائي لفت نظري

لفت الفنان التونسي صابر الرباعي إلى أن الفنانة المصرية أنغام هي أول صوت نسائي معاصر اهتم بالاستماع إليه ومتابعة أغانيه.

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وفي خلال لقائه مع الفنانة أنغام في برنامجها على قناة dmc، وجهت أنغام سؤالاً لصابر حول أول صوت نسائي لفت انتباهه؟ ليجيب صابر: "أنتِ... كنت في رحلة وواحد كان يسمع أغنية لكِ، كنتِ صغيرة وقتها، لذلك أول صوت نسائي معاصر من جيلي لفت نظري هو صوتك".وتابع: "وفي صغري، كنت أحب الاستماع لأم كلثوم، وردة، عليا التونسية، وكل واحدة كان لهم سكة في الغناء وتفاصيل خاصة بيها". (سيدتي)