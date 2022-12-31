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فنون ومشاهير

ما حقيقة تدهوّر حالة عادل إمام الصحيّة؟

Lebanon 24
31-12-2022 | 11:00
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بعد انتشار أخبار عن تدهور حالة الفنان عادل إمام خلال الأيام الماضية واعتزامه اعتزال التمثيل بشكل نهائي، كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عدم صحة كل الأخبار التي تناولت حالة إمام الصحية، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة. (لها)
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عادل إمام

أشرف ذكي

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