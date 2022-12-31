ما حقيقة تدهوّر حالة عادل إمام الصحيّة؟

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بعد انتشار أخبار عن تدهور حالة الفنان عادل إمام خلال الأيام الماضية واعتزامه اعتزال التمثيل بشكل نهائي، كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عدم صحة كل الأخبار التي تناولت حالة إمام الصحية، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة. (لها)