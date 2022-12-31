نادين نجيم تُهاجم أحد متابعيها: "يلي جايي رح يحرق دمك" (صورة)

هاجمت الممثلة نادين نسيب نجيم أحد متابعيها بعدما تمنّى في العام 2023 أنّ تعتزل التمثيل، فردّت عليه، وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "شكراً انك حاضر كل اعمالي ويلي جايي رح يحرق دمك".

Advertisement