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فنون ومشاهير

نادين نجيم تُهاجم أحد متابعيها: "يلي جايي رح يحرق دمك" (صورة)

Lebanon 24
31-12-2022 | 08:25
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هاجمت الممثلة نادين نسيب نجيم أحد متابعيها بعدما تمنّى في العام 2023 أنّ تعتزل التمثيل، فردّت عليه، وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "شكراً انك حاضر كل اعمالي ويلي جايي رح يحرق دمك".
 
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