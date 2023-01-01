22
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هنيدي يعلق على انضمام رونالدو للنصر السعودي
Lebanon 24
01-01-2023
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر النجم محمد هنيدي صورة النجم العالمي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وغرد قائلاً: "أنت كدة تيجي تحضر العرض الخاص لفيلم نبيل الجميل في الرياض الأسبوع الجاي". (لها)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخرها ارتبط برونالدو ونادي "النصر".. صفقات تاريخية طُبعت في تاريخ كرة القدم
Lebanon 24
آخرها ارتبط برونالدو ونادي "النصر".. صفقات تاريخية طُبعت في تاريخ كرة القدم
01/01/2023 14:23:43
01/01/2023 14:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول تعليق له على صفقة انتقال رونالدو للنصر السعودي.. هذا ما قاله المنتخب البرتغالي
Lebanon 24
في أول تعليق له على صفقة انتقال رونالدو للنصر السعودي.. هذا ما قاله المنتخب البرتغالي
01/01/2023 14:23:43
01/01/2023 14:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثمن محسوب بدقة".. مكاسب السعودية من صفقة رونالدو
Lebanon 24
"ثمن محسوب بدقة".. مكاسب السعودية من صفقة رونالدو
01/01/2023 14:23:43
01/01/2023 14:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو أمام ميسي في السعودية.. مباراة "مفاجئة" للتاريخ
Lebanon 24
رونالدو أمام ميسي في السعودية.. مباراة "مفاجئة" للتاريخ
01/01/2023 14:23:43
01/01/2023 14:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هنيدي
رونالدو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توقّعات ميشال حايك للعام 2023.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
توقّعات ميشال حايك للعام 2023.. ماذا جاء فيها؟
15:18 | 2022-12-31
31/12/2022 03:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّعات ليلى عبد اللطيف للعام الجديد.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
توقّعات ليلى عبد اللطيف للعام الجديد.. ماذا جاء فيها؟
14:32 | 2022-12-31
31/12/2022 02:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوبة الممثل اللبنانيّ الشهير... تعرفوا إلى حبيبته الفنانة (صورة)
Lebanon 24
خطوبة الممثل اللبنانيّ الشهير... تعرفوا إلى حبيبته الفنانة (صورة)
08:00 | 2022-12-31
31/12/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجير منزل في منطقة لبنانية.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
تفجير منزل في منطقة لبنانية.. إليكم ما حصل
13:35 | 2022-12-31
31/12/2022 01:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله "حزب الله" ليلة رأس السّنة!
Lebanon 24
هذا ما فعله "حزب الله" ليلة رأس السّنة!
02:45 | 2023-01-01
01/01/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:27 | 2023-01-01
بفستان مُثير ومكشوف.. هكذا احتفلت نجمة "ستيلتو" وزوجة الوزير السوري السابق برأس السنة (صور)
05:00 | 2023-01-01
بعد أزمة توقيفها.. فيديو جديد لستيفاني صليبا وهذا ما تمنته في الـ 2023
02:00 | 2023-01-01
بعد فقدانها شقيقها وانفصالها عن خطيبها.. نادين الراسي تحتفل برأس السنة: رقص وغناء وظهور لطليقها (صور)
16:00 | 2022-12-31
حرمان فنان بارز من تأديّة عرضه... ما علاقة بوتين؟ (صورة)
14:00 | 2022-12-31
صابر الرباعي: أنغام أول صوت نسائي لفت نظري
12:30 | 2022-12-31
نجوم يعايدون اللبنانيين برأس السنة 2023 (فيديو)
فيديو
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
04:10 | 2022-12-29
01/01/2023 14:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
01/01/2023 14:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
01/01/2023 14:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact