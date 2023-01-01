Advertisement

فنون ومشاهير

هنيدي يعلق على انضمام رونالدو للنصر السعودي

Lebanon 24
01-01-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1024793-638081016366595296.jpg
Doc-P-1024793-638081016366595296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر النجم محمد هنيدي صورة النجم العالمي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وغرد قائلاً: "أنت كدة تيجي تحضر العرض الخاص لفيلم نبيل الجميل في الرياض الأسبوع الجاي". (لها) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخرها ارتبط برونالدو ونادي "النصر".. صفقات تاريخية طُبعت في تاريخ كرة القدم
lebanon 24
01/01/2023 14:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في أول تعليق له على صفقة انتقال رونالدو للنصر السعودي.. هذا ما قاله المنتخب البرتغالي
lebanon 24
01/01/2023 14:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"ثمن محسوب بدقة".. مكاسب السعودية من صفقة رونالدو
lebanon 24
01/01/2023 14:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رونالدو أمام ميسي في السعودية.. مباراة "مفاجئة" للتاريخ
lebanon 24
01/01/2023 14:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24

هنيدي

رونالدو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:27 | 2023-01-01
05:00 | 2023-01-01
02:00 | 2023-01-01
16:00 | 2022-12-31
14:00 | 2022-12-31
12:30 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website