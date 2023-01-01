هنيدي يعلق على انضمام رونالدو للنصر السعودي

نشر النجم محمد هنيدي صورة النجم العالمي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وغرد قائلاً: "أنت كدة تيجي تحضر العرض الخاص لفيلم نبيل الجميل في الرياض الأسبوع الجاي". (لها)

Advertisement