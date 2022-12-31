نجوم يعايدون اللبنانيين برأس السنة 2023 (فيديو)

أطلّ كلّ من النجوم اللبنانيين نيكولا معوض ووليد توفيق وعاصي الحلاني على النجم وسام حنا ضمن حلقة "عيد معنا" عبر شاشة الـLBCI لمعايدة المشاهدين بمناسبة العام الجديد 2023.





وتمنى النجوم الصحة لجميع المشاهدين، وأن يكون عام 2023 مليئاً بالحبّ والسلام والاستقرار.

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وقال الممثل نيكول معوض: ينعاد على كل المشاهدين بصحة وسلام والسنة الجاي بتكون أحلى، happy new year".

وهنأ وليد توفيق اللبنانيين أيضاً، وقال: كل عام وانتو بخير ونشالله يا رب حياتكن كلها سعادة وسرور".

كذلك هنأ فارس الغناء العربي عاصي الحلاني اللبنانيين قائلا: بتوجه بأحر التهاني لكل المشاهدين، نشالله هالسنة تكون حاملي كل الحب والسعادة، عاصي الحلاني كل سنة وانتو بخير".