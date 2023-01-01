بعد فقدانها شقيقها وانفصالها عن خطيبها.. نادين الراسي تحتفل برأس السنة: رقص وغناء وظهور لطليقها (صور)

احتفلت الممثلة نادين الراسي بليلة رأس السنة بأجواء عائلية.

فقد نشرت نادين فيديو وصورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت نادين إلى جانب ابنها مارك وطليقها حاتم حدشيتي، وأصدقاء مقربين لها.

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وبدت نادين سعيدة وترقص احتفالا بالعام الجديد، واختارت نادين فستانا قصيرا أسود اللون بكتف واحد.

وعلّقت نادين على الصور قائلة: "2023 راقبيني".

يُذكر ان سنة 2022 كانت صعبة جدا على نادين حيث فقدت شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي في حادث سير مروع على طريق المصنع، كما انفصلت مؤخرا عن خطيبها مجد دعبول.