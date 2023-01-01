Advertisement

فنون ومشاهير

بعد فقدانها شقيقها وانفصالها عن خطيبها.. نادين الراسي تحتفل برأس السنة: رقص وغناء وظهور لطليقها (صور)

Lebanon 24
01-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1024887-638081569663168254.png
Doc-P-1024887-638081569663168254.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

احتفلت الممثلة نادين الراسي بليلة رأس السنة بأجواء عائلية.

 

فقد نشرت نادين فيديو وصورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت نادين إلى جانب ابنها مارك وطليقها حاتم حدشيتي، وأصدقاء مقربين لها.

 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبدت نادين سعيدة وترقص احتفالا بالعام الجديد، واختارت نادين فستانا قصيرا أسود اللون بكتف واحد.

 

 
 
 
 
 
 

وعلّقت نادين على الصور قائلة: "2023 راقبيني".

 

يُذكر ان سنة 2022 كانت صعبة جدا على نادين حيث فقدت شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي في حادث سير مروع على طريق المصنع، كما انفصلت مؤخرا عن خطيبها مجد دعبول.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:27 | 2023-01-01
05:00 | 2023-01-01
01:00 | 2023-01-01
16:00 | 2022-12-31
14:00 | 2022-12-31
12:30 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website