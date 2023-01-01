بعد أزمة توقيفها.. فيديو جديد لستيفاني صليبا وهذا ما تمنته في الـ 2023

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام وذلك بمناسبة حلول العام الجديد.

وتمنت ستيفاني في الفيديو مع حلول عام 2023 ان تنتصر الحقيقة على الكذب، مشيرة إلى ان عام 2022 حمل لها أشياء جميلة ولكنها في الوقت نفسه مرت فيه بمواقف وتجارب صعبة لا تتمناها لأحد.

ولفتت ستيفاني إلى انها ستعتبر عام 2022 كجسر للمرور إلى مكان عادل أكثر وإظهار الحقيقة.

وكانت ستيفاني مؤخرا أطلت أطلت على صفحتها عبر انستغرام بفيديو جاء بمثابة أول تعليق رسمي من جهتها بعد الأزمة التي واجهتها بتوقيفها على خلفية علاقتها بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتحقيق المالي الذي يتعرض له.