نضال الأحمدية في المستشفى.. وهذا وضعها الصحي (صورة)

دخلت الإعلاميّة نضال الأحمدية مؤخرا إلى المستشفى اثر تعرّضها لوعكة صحيّة.

وانتشرت صورة للأحمدية وهي تتلقى العلاج داخل غرفة المستشفى.

ونشرت الصحافية رولا نصر عبر "تويتر" صورة الأحمدية في المستشفى، وأرفقتها بالتفاصيل التالية: "الاعلامية نضال الأحمدية موجودة في هذه اللحظات في المستشفى حيث تخضع لفحوص طبية خاصة في الرأس بعد. سلامة قلبك". (lbci)

الاعلامية #نضال_الأحمدية موجودة في هذه اللحظات في المستشفى حيث تخضع لفحوص طبية خاصة في الرأس بعد ارتفاع كبير في ضغط الدم. سلامة قلبك حبيبي ❤️❤️ pic.twitter.com/fU9NO6NY3D — Roula Nasr_ ByRoula on youtube (@roulanasr1) December 30, 2022