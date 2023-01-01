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فنون ومشاهير

نضال الأحمدية في المستشفى.. وهذا وضعها الصحي (صورة)

Lebanon 24
01-01-2023 | 08:00
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دخلت الإعلاميّة نضال الأحمدية مؤخرا إلى المستشفى اثر تعرّضها لوعكة صحيّة.

 

وانتشرت صورة للأحمدية وهي تتلقى العلاج داخل غرفة المستشفى.

 

ونشرت الصحافية رولا نصر عبر "تويتر" صورة الأحمدية في المستشفى، وأرفقتها بالتفاصيل التالية: "الاعلامية نضال الأحمدية موجودة في هذه اللحظات في المستشفى حيث تخضع لفحوص طبية خاصة في الرأس بعد. سلامة قلبك". (lbci)

 

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