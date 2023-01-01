تامر حسني وبسمة بوسيل يؤديان مناسك العمرة في بداية عام 2023

مع بداية عام 2023، حرص النجم تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، على أداء مناسك العمرة، حيث نشرت بسمة عدة صور لهما من أمام الكعبة وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع إنستغرام.

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ومن ضمن الصور كانت صورا للكعبة عن قرب، وصور أخرى وتامر يضع يده على كتف بسمة بوسيل من الخلف دون ظهور وجههما.

وعلقت بسمة بوسيل على الصور كاتبة: "اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك". ومن ضمن الصور كانت صورا للكعبة عن قرب، وصور أخرى وتامر يضع يده على كتف بسمة بوسيل من الخلف دون ظهور وجههما.وعلقت بسمة بوسيل على الصور كاتبة: "اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك".