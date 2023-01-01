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فنون ومشاهير

تامر حسني وبسمة بوسيل يؤديان مناسك العمرة في بداية عام 2023

Lebanon 24
01-01-2023 | 14:00
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مع بداية عام 2023، حرص النجم تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، على أداء مناسك العمرة، حيث نشرت بسمة عدة صور لهما من أمام الكعبة وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع إنستغرام.
 
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ومن ضمن الصور كانت صورا للكعبة عن قرب، وصور أخرى وتامر يضع يده على كتف بسمة بوسيل من الخلف دون ظهور وجههما.
وعلقت بسمة بوسيل على الصور كاتبة: "اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك".
 


جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني، قدم حفلاً غنائياً، ضمن فعاليات كأس العالم في قطر. (نواعم) 

 
المصدر: نواعم
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