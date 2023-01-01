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فنون ومشاهير

بعد سنوات من الخلاف.. كيف حصل الصلح بين رانيا يوسف وغادة عبد الرازق؟

Lebanon 24
01-01-2023 | 11:00
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كشفت الفنانة رانيا يوسف، لأول مرة كواليس جلسة الصلح مع زميلتها الفنانة غادة عبد الرازق، بعد سنوات من الخلاف الفني بينهما، وأكدت رانيا أنها وغادة لديهما أهداف واحدة في الشأن العائلي والاجتماعي، ولكن لا يوجد توافق بينهما على مستوى العمل الفني.
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واشارت رانيا يوسف في برنامجها "كلام الناس"، إلى ان علاقتها بالفنان غادة عبد الرازق على المستوى الإنساني علاقة جيدة جداً، مشيرة إلى أنها تحبها وتحترمها كثيراً.
 

وأضافت أن أهدافها وأهداف غادة عبد الرازق واحدة، وهي العائلة والأسرة والحفاظ على البيت، مشيرة إلى أن علاقتهما إنسانياً جيدة، ولكنهما على مستوى العمل ليستا على توافق كبير.


وعن كواليس الصلح، قالت رانيا: "بداية الصلح كانت عن طريق إنستغرام، كانت بتنزل صور بتعجبني فبعملها لايك، وأنا أنزل صور ليا مع بناتي فكانت بتعلق عليها وتدعلينا، وبعد زواجها باركت لها على إنستغرام، ومن هنا كانت البداية، وبعدين اتقابلنا مؤخراً، والعلاقة بيننا حالياً كويسة ومفيش أي حاجة".
 
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