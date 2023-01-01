من هو الفنان الذي علّقت نانسي عجرم صورته في غرفتها؟

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كشفت الفنانة نانسي عجرم أسراراً عن بعض أغانيها وتحدثت عن بناتها وعلاقتها بهن، ودور السوشيال ميديا في حياتها خلال حديثها ببرنامج "سهرانين".وقالت عجرم إنها "كانت تحب راغب علامة عندما في الصغر وعلّقت صوره في غرفتها"، وأضافت: "أحب الفنان الكبير جورج وسوف وأحب أن أستمع الى أغاني هاني شاكر لأنها تعيدني الى ذكريات وقصص جميلة زي أغنية "كدا برضو يا قمر".كما كشفت أنها أصيبت بإحباط في عام 1998، وقالت: "كنت سجلت ألبوماً ولم ينجح النجاح المتوقع، وكان والدي يقف جانبي دائما ويدعمني".