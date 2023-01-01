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فنون ومشاهير
من هو الفنان الذي علّقت نانسي عجرم صورته في غرفتها؟
Lebanon 24
01-01-2023
|
10:30
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كشفت الفنانة نانسي عجرم أسراراً عن بعض أغانيها وتحدثت عن بناتها وعلاقتها بهن، ودور السوشيال ميديا في حياتها خلال حديثها ببرنامج "سهرانين".
وقالت عجرم إنها "كانت تحب راغب علامة عندما في الصغر وعلّقت صوره في غرفتها"، وأضافت: "أحب الفنان الكبير جورج وسوف وأحب أن أستمع الى أغاني هاني شاكر لأنها تعيدني الى ذكريات وقصص جميلة زي أغنية "كدا برضو يا قمر".
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كما كشفت أنها أصيبت بإحباط في عام 1998، وقالت: "كنت سجلت ألبوماً ولم ينجح النجاح المتوقع، وكان والدي يقف جانبي دائما ويدعمني".
وعن بناتها، قالت عجرم: "ابنتي الصغيرة ليا تذكرني بنفسي، طول اليوم تغني، والكبرى الأكثر تنظيماً والوسطى دينامو البيت"
المصدر:
لها
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