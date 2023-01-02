ابن النبطية ومن أثرياء البلد: أمل بوشوشة تحتفل مع زوجها بالسنة الجديدة.. وسامته حديث الجمهور (صورة)

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها مع زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة وذلك بمناسبة حلول العام الجديد.

وتمنت بو شوشة لمتابعيها عاما سعيدا.

وظهرت أمل مع زوجها بفستان أبيض قصير، ولفت الجمهور وسامة عواضة الذي نادرا ما يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي.

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A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)





وتزوجت بوشوشة في التاسع من آب عام 2015 من عواضة، وهو من أثرياء بلدة النبطية، ويعمل في الغابون، وأقاما حفل زفافهما في أحد فنادق العاصمة بيروت، بحضور العديد من النجوم. وفي السابع من نيسان عام 2017 رزقت بمولودتها الأولى "ليا".