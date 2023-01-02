هذا موعد عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، عبر موقعه الرسمي، موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين، المقرر في الأول من حزيران 2023.

وجاء في بيان الديوان الملكي الهاشمي: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي".

وأضاف الإعلان: "والديوان الملكي الهاشمي إذ يهنئ عميد آل البيت الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد السيف، حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء".

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي #الأردن pic.twitter.com/HKS4RV8cAO — RHC (@RHCJO) December 31, 2022 Advertisement

وقد نشر الديوان الملكي الهاشمي الإعلان خلال وسائل التواصل الإجتماعي، مرفقاً بصورة الأمير الحسين والآنسة رجوة.

يُذكر أن الديوان الملكي الهاشمي، أعلن في 17 آب 2022 خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض. (نواعم)