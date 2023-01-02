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فنون ومشاهير

فنانة بدائرة الخطر وأخرى بمشهد انتقامي صارخ.. هذا ما توقعه ميشال حايك للنجوم العرب

Lebanon 24
02-01-2023 | 08:00
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أطلق ميشال حايك توقعاته ليلة رأس السنة التي ستحدث بحسب رأيه في عدد من الدول العربية بكافة المجالات الفنية والرياضية والسياسية والاقتصادية خلال عام 2023.

 

وفي الشأن الفني، ذكر حايك أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ستظهر في مشهد انتقامي صارخ، من دون تحديد ملامحه، رغم عودتها إلى زوجها حسام حبيب، وإسدال الستار على الأزمات التي مرت فيها خلال الأشهر الماضية.

 

ولفت حايك إلى أن الممثل المصري عادل إمام سيقف أمام صفحات ذهبية مجددًا وذلك بعد غيابه في الأعوام القليلة الماضية عن الساحة الفنية. كما تتجه ملكات الجمال في أسابيع الموضع بمصر.

 

وبالانتقال إلى نجوم لبنان، قال حايك ان الفنانة نجوى كرم ستولد هزة وصفها بأنها "مجنونة"، في حين ستعاود الفنانة ماجدة الرومي تكثيف نشاطها من جديد.

 

وأضاف: "ميريام فارس والعد العكسي للانتفاضة، وعن راغب علامة قال: "غلطة الشاطر بألف وهو سيعكسها".

 

وفي تونس سيكون الفنان صابر الرباعي تحت الأضواء بعمل غير فني. في حين ستشهد السعودية كؤوسا وميداليات ونقاطا رياضية للمرأة السعودية، وسينتقل الفنان راشد الماجد من قمة لقمة.

 

وأقلق حايك جمهور الفنان محمد عبده بعدما صرح بأنه سيواجه "غيمة قلق". كما ستنحرف الأنظار عن موسم الرياض إثر حدث مفاجئ.

 

أما في الكويت، فقد كشف حايك أن الممثلتين سعاد عبدالله وحياة الفهد في اسم سيسرق الأضواء مرتين.

كذلك اعتبر أن كل الثورة ستتغنى بالفنان محمد عساف في فلسطين، وستتعرض الفنانة السورية أصالة نصري للخطر، كما سيكون هناك "غزوة فنية" لأحد أعمال الفنان الإماراتي حسين الجسمي تترافق مع موجة اطمئنان على شخصه.

 

وقال أيضًا إن الفنان العراقي كاظم الساهر سيصدر أغنية خلال 2023، سيغزو فيها الدول العربية، في حين يعود ماجد المهندس لعالمه الخاص المليء بالغموض. (فوشيا)

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