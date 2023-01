وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو من كواليس الحفل يظهر المصالحة التي حصلت بين كل من الفنانتين بعد خلاف دام لسنوات.

وظهرت النجمة السورية في المقطع وهي تحتضن إليسا وتقبلها بعفوية في الكواليس وتسعى لمصالحتها والتعبير عن حبها الكبير لها، واصفة اياها "بقلب قلبي". تصدر خبر تصالح النجمتين إليسا وأصالة نصري المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حلال الحفل الاستثنائي في الرياض، تحت اسم "تريو نايت".وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو من كواليس الحفل يظهر المصالحة التي حصلت بين كل من الفنانتين بعد خلاف دام لسنوات.وظهرت النجمة السورية في المقطع وهي تحتضن إليسا وتقبلها بعفوية في الكواليس وتسعى لمصالحتها والتعبير عن حبها الكبير لها، واصفة اياها "بقلب قلبي".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المفطع الذي انتشر بكثافة على السوشيال ميديا واعتبر الغالبية أن ردّ فعل الفنانة السورية مبالغ فيه، ويحمل الكثير من التمثيل لناحية الكلام والأوصاف التي استخدمتها والحركات، لافتين إلى أنها تعتمد دائماً هذا الأسلوب بعد كل خلاف مع زملائها الفنانين، في حين أثنى البعض الآخر على صدق مشاعرها وعفويتها في التعامل مع الأمور أمام الكاميرا ووسائل الاعلام.



يذكر ان الخلاف بين النجمتين يعود للعام 2018، حينما سخرت أصالة من مشاركة إليسا في لجنة تحكيم برنامج المواهب the voice، بتغريدة نشرتها على حسابها عبر "تويتر" بعد غناء إليسا في البرنامج، قالت فيها: "محتاجين نعلو بالذائقة الفنية، لنتلمس أطراف مشاعرنا التي دهست في زحمة برامج المواهب، دمرت ما تبقى لنا من محاولات ارتقاء، أكيد فيه أصوات فخمة بس فينهم؟ وكفاية نرضى بالقليل"، لترد عليها إليسا مستخدمة جملتها الشهيرة: "it's okay". (لها)