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فنون ومشاهير

"كنت هموت وأخلف".. هل تندم يسرا على عدم الإنجاب؟

Lebanon 24
02-01-2023 | 12:56
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كشفت الفنانة الكبيرة يسرا أنها لا تشعر بالحزن لأنها لم تنجب أطفالاً بل على العكس تحمد الله على ذلك.


وعن سبب قرارها بعدم إنجاب أطفال، قالت في حديث تلفزيوني: "أنا في التلاتينات كان عندي هاجس أني لازم أبقى أم لأني معطاءة بطبعي كنت هموت وأخلف، وبعدين حصل أني فقدت طفلين في جوازتي الأولى، لما اتجوزت خالد قولتله نخلف ملقتوش مبسوط من الموضوع دا وقال نشوف".
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وتابعت: "قولت مش عاوز يخلف مني وسألته إن كان قلقان أني مكونش أم كويسة قالي أنتي الست الوحيدة اللي أتمنى أخلف منها لكن الزمن اللي هنخلف فيه على بال ما يكبروا بعد 20 سنة هتبقى حياة مختلفة مش هيشوفوا اللي إحنا شفناه هتبقى حياتهم أسرع وسطحية وأنا مش عاوز أشوف عيالي كده، وأنا بعد فترة اقتنعت وبقول الحمد لله أني مخلفتش".
المصدر: لها
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