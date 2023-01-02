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فنون ومشاهير
زواج فيفي عبده كان سينتهي بالطلاق.. والسبب؟
Lebanon 24
02-01-2023
|
23:00
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كشفت الفنانة فيفي عبده عن موقف مرّت به مع زوجها وكان سينتهي بالطلاق.
وقالت فيفي في برنامج "كلام الناس": "مرة جوزي علّى صوته في أول الجواز وأنا فنانة، وقدام اتنين صحابه، قلت له أنا لازم أطّلق علشان عليت صوتك عليا".
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وأضافت: "اللي حصل ده معناه إني ست مش محترمة، وقولتله يا أما تجيب الناس اللي زعقت لي قدامهم وتقول لي أنا آسف، وجابهم فعلًا علشان ميطلقنيش، لأن الاحترام والتقدير لازم يكون متبادل".
المصدر:
لها
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