بعد فقدانها طفلين.. هذا ما قالته الفنانة الشهيرة عن عدم الإنجاب

أكدت الفنانة الكبيرة يسرا أنها لا تشعر بالحزن لأنها لم تنجب أطفالاً، بل على العكس تحمد الله على ذلك.

وكشفت يسرا عن سبب قرارها بعدم إنجاب أطفال خلال مشاركتها في برنامج " كلام نواعم".

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وقالت: "وأنا في التلاتينات كان عندي هاجس أني لازم أبقى أم لأني معطاءة بطبعي كنت هموت وأخلف، وبعدين حصل أني فقدت طفلين في جوازتي الأولى، لما اتجوزت خالد قولتله نخلف ملقتوش مبسوط من الموضوع دا وقال نشوف".

وأضافت: "قولت مش عاوز يخلف مني وسألته إن كان قلقان أني مكونش أم كويسة قالي أنتي الست الوحيدة اللي أتمنى أخلف منها لكن الزمن اللي هنخلف فيه على بال ما يكبروا بعد 20 سنة هتبقى حياة مختلفة مش هيشوفوا اللي إحنا شفناه هتبقى حياتهم أسرع وسطحية وأنا مش عاوز أشوف عيالي كده، وأنا بعد فترة اقتنعت وبقول الحمد لله أني مخلفتش".

وتابعت موجهة رسالة إلى كل السيدات: "أوعوا تزعلوا من قدر ربنا مديهولكم قدر أنتم مش حاسين بيه، مع الوقت تخطيت الشعور وبالتجارب شفت ناس فقدوا أولادهم ومش قادرين يعيشوا وشفت ناس أولادهم عاصيين ليهم معرفش إيه ممكن كان يحصلي ممكن مكنتش أستحمل أن يكون عندي طفل ويموت وبالنسبة لي خالد هو حياتي وابني وجوزي ربنا عوضني وبقول للي ما خلفش ميزعلش واللي خلف يحمد ربنا".





واشارت الى أنها لا تعترف بجملة "أنا كبرت"، معتبرة أن العمر مجرد رقم، مضيفة: "أنا بحب أكون سعيدة وأستمتع بحياتي في كل ثانية وعمري ما فكرت أقول مينفعش أعمل كدا عشان كبرت".

وتابعت يسرا: "بحترم السن اللي وصلتله، الناس هتقول انتي بترقصي في أماكن وبتغني.. طبعا برقص وبغني أنا بني آدمة بحب أنبسط وأرقص وبحب الناس اللي معايا يكونوا مبسوطين، العمر مجرد رقم". (لها)