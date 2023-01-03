تدافع وصراخ ورجال أمن.. ماذا حصل مع هيفا وهبي في حفل رأس السنة؟ (فيديو)

أحيت الفنانة هيفا وهبي مؤخرا حفل رأس السنة في أحد فنادق بيروت، بحضور عدد كبير من محبي السهر من لبنان والدول العربية.

وانتشر فيديو لهيفا ظهر فيه تهافت المعجبين بشكل كثيف حولها لحظة دخولها الى المسرح ما أدى تدافع وصراخ، وبدت هيفا محاصرة برجال الامن من كل الجوانب.

وتألفت هيفا في الحفل بفستان فضي اللون يتميز بفتحة عند الجانب، وغنت أشهر أغانيها مع الجمهور.