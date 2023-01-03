فنان شهير يرد على منة شلبي: "أنا اللي ندمان إني اشتغلت معاك" (فيديو)

وجه الفنان المصري أحمد آدم انتقاداً حاداً للفنانة منة شلبي، مؤكداً ندمه على التعاون معها ببطولة "فيلم هندي"، بعد تسريب قصة حدثت منذ عشرين عاما، في كواليس تصوير الفيلم، تؤكد أن منة ظلت تبكي أثناء التصوير، لأنها وافقت على مشاركة آدم بطولة العمل الذي عرض عام 2003.

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وتحدث آدم بانفعال شديد في الإعلان الرسمي لحواره المنتظر مع الإعلامية أسما إبراهيم لبرنامج "حبر سري" المقرر عرضه كاملا يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث واجهته اسما بخبر يؤكد بكاء منة شلبي في غرفتها، وإعلان ندمها على العمل معه في "فيلم هندي"، ونسب إليها أنها قالت "أنا استاهل ضرب الجزمة إني اشتغلت معاه".

ورد أدم: أنا لو كان حصل حاجة بيني وبين منة شلبي كنت حبقى أول واحد يقول، وكنت أول واحد حيهاجم، أنا لو كنت سمعتها كنت فتحت باب الأوضة وقولتلها أنا اللي ندمان إني اشتغلت معاكي. (سيدتي)