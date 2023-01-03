هكذا تفاعل وائل كفوري وصابر الرباعي مع أغنية عاصي الحلاني ونجوى كرم في "تريو نايت" (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس حفل "تريو نايت"، ظهر الفنان وائل كفوري، وصابر الرباعي وهما يقومان برقصة الدبكة، على إيقاع أغنية "عالعين موليتين".

وقدم تلك الأغنية الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نجوى كرم خلال حفل "تريو نايت" في نفس الوقت، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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وأغنية "عالعين موليتين" هي أغنية شعبية قديمة، من تراث بلاد الشام، كثيراً ما تغنى في الأفراح، ويحرص المطربون على تقديمها لما لها من مكانة عند الجمهور.

وحظي حفل تريو نايت بتفاعل كبير وتصدر الترند خلال يوم نهاية العام 2022 وبداية العام 2023. (سيدتي)