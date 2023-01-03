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فنون ومشاهير

فنان سوري شهير يكشف: أموالي المحجوزة في لبنان لا يُستهان بها.. بس أكيد رح ترجع (فيديو)

Lebanon 24
03-01-2023 | 04:20
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أعلن الفنان السوري علي الديك انه وعلى رغم العروض التي تلقاها لاحياء حفل رأس السنة في دول أوروبية، إلا أنه أصر على التواجد في لبنان الذي يعتبره بلده الثاني، وهذا ما جعله يحيي حفلا ضخما في فندق "الكورال بيتش" في بيروت.

 

وأكد الديك أن مشكلة أمواله المحجوزة في المصارف اللبنانية لم تؤثر أبدا على محبته للبنان، وقال: أموالي المحجوزة في لبنان لا يُستهان بها، أكيد مالي رح يرجع، ما بروح شي، ونحنا تعبنا بمالنا".

 

وتمنى أن تحمل سنة 2023 كل الخير والبركة، فيعم السلام في مختلف الدول العربية التي عانت كثيرا في الآونة الأخيرة وتعود إلى ازدهارها وسابق عهدها.

 

ونفى أن يكون قد تزوج في السر، مؤكدا أنه عندما سيتخذ هذه الخطوة سوف يعلن الخبر. (فوشيا)

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