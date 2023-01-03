بعدما منعتها من الغناء.. نوال الزغبي توضح ما حصل على مسرح "تريو نايت"

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وعبر حسابها الشخصي على تويتر، كتبت نوال الزغبي، في تغريدة لها: "لطوف إنتي أختي وحبيبتي وفنانة كبيرة، وفرحت إنه غنينا سوا والحركة اللي صارت على المسرح كانت بمنتهى العفوية والحب". ردت الفنانة نوال الزغبي، على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد انتشار مقطع فيديو من حفل "تربو نايت"، لفقرة غنائية قدمتها النجمة لطيفة ونوال الزغبي، لأغنية "بحب في غرامك"، واتهمها البعض بتصرف غير لائق من جانبها تجاه لطيفة.وعبر حسابها الشخصي على تويتر، كتبت نوال الزغبي، في تغريدة لها: "لطوف إنتي أختي وحبيبتي وفنانة كبيرة، وفرحت إنه غنينا سوا والحركة اللي صارت على المسرح كانت بمنتهى العفوية والحب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غناء نوال الزغبي مع لطيفة، بسبب موقف مضحك ومحرج من قبل نوال الزغبي، حيث جاء دور نوال للغناء وكادت أن تغني لطيفة معها، ولكن الأولى أبعدت الميكروفون عنها لتمنعها من مشاركتها.



