إبراهيم تشيليكول يعلن دخوله قصة حب جديدة بهذه الطريقة

بعد نحو أربعة أشهر على الأخبار التي تشير إلى دخول النجم التركي إبراهيم تشيليكول في علاقة حبٍ جديدة بعد انفصاله عن زوجته ووالدة طفله الوحيد علي، قرر تشيليكول تأكيد هذا الأمر.



وفي التفاصيل، فقد شارك نجم "الطموح الأعمى" صورةً له وهو يجلس برفقة حبيبته ناتالي يارجان في إحدى الأماكن المطلة على مساحاتٍ خضراء ويستمتعان بالأجواء من حولهما، وهي المرأة التي قيل إنها تكون صديقة صديقته المقربة الممثلة بيرجي أكلاي.

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