بعد لقائهما فضل شاكر...شيرين عبد الوهاب وزوجها يخضعان للتحقيق: إليكم التفاصيل!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية استدعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب بهدف التحقيق معهما بعد لقائهما فضل شاكر في مخيم عين الحلوة، ولم تتمّ مداهمة الفندق اللذين ينزلان فيه كما تمّ تداوله.وبحسب المعلومات، فإن شيرين وحبيب كانا قد استحصلا على إذن لدخول مخيّم عين الحلوة، وكونهما أجانب ويحملان الجنسية المصرية، فهذا الأمر يضطّرهما للحصول فقط على الإذن من دون تبرير هدف زيارتهما المخيم.وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الاستماع اليهما خلال التحقيق، جرى الإفراج عن شيرين وزوجها.