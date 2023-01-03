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فنون ومشاهير
عفو رئاسي عن فنان أدين بالانضمام لجماعة إرهابية!
Lebanon 24
03-01-2023
|
16:00
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كشف عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي عن وجود قائمة بأسماء المفرج عنهم بعفو رئاسي حديثاً شملت 27 شخصاً بينهم الفنان حمادة صميدة.
وذكر العوضي أن الفنان حمادة صميدة كان قد اتهم في القضية رقم 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
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وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صميدة بعد تداول فيديو تمثيلي على مواقع التواصل يظهر فيه في كمين وهمي ويتضمن إساءة لأفراد الشرطة خلال توقيف مواطنين.
المصدر: العربية نت
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