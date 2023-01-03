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فنون ومشاهير

دينا الشربيني تعلّمت الكثير من الـ2022.. وما هي أكثر أغنية أبكتها؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 23:00
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أشارت الفنانة دينا الشربيني إلى أنها تحب الاستيقاظ باكراً رغم أن العمل الفني تختلف فيه مواعيد التصوير ما بين الليل والنهار.

وكشفت دينا عن الدرس الذي خرجت به من عام 2022، مؤكدة خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة "ميغا إف إم"، أنها تأثرت بشخصيات كثيرة، وتتمنى أن يكون العام الجديد أفضل، كما أنها متفائلة جداً بالعام 2023.
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وقالت: "هذا العام سأسير على درس وهو إني على قد ما بدي وقت لشغلي وحياتي لازم أركّز برضه مع أهلي وإدّيهم من وقتي وطاقتي أكتر شوية". وأضافت: "أما أكتر أغنية انبسطت وأنا بسمعها السنة دي فكانت "إيه اليوم الحلو ده" لأحمد سعد، وأكتر أغنية بكيت عليها هي أغنية محمد حماقي "ما بلاش".

وكشفت الشربيني عن الأعمال التي نالت إعجابها العام الماضي، فقالت: "فيه أعمال كتير عجبتني ولكن أكتر عمل عجبني هو مسلسل زينة "الليلة واللي فيها"، ونفسي أسلّط الضوء أكتر على الأطفال والمرأة، وعجبني جداً مسلسل "فاتن أمل حربي" لنيللي كريم".
 
أما أكثر عمل استمتعت به، فهو مسلسل "كامل العدد"، الذي تصوّره حالياً وسيُعرض في رمضان 2023.

 
كما أكدت أنها لا تتابع السوشيال ميديا، ولكنها تحب برنامج الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وأن كلمة "تريند" ترعبها.
 
المصدر: لها
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