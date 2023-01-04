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فنون ومشاهير

هل يكون ناصيف زيتون عريس العام 2023؟ (فيديو)

Lebanon 24
04-01-2023 | 05:00
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كشف الفنان السوري ناصيف زيتون، عن أمنياته ورغباته مع حلول السنة الجديدة لعام 2023.
وخلال لقاء له عبر قناة "one tv"، تمنى ناصيف الصحة والنجاح والخير له وللجميع في العام الجديد.
ولدى سؤاله إذا كان يتمنى أن يكون عريس العام 2023، قال ناصيف: "إن شاء الله ودعواتكن"، مؤكداً أنه "حالياً لا يوجد شيء".
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وطلب من الجمهور أن يكثروا من دعواتهم حتى يتزوج، قائلاً: "انشالله.. ادعوا بالخير واللي يكتر دعوات أكتر لأتزوج".
وكانت شائعات الارتباط والزواج طالت الفنان ناصيف زيتون، وخاصةً من الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، في الوقت الذي أنكر كلاهما وجود أي ارتباط أو علاقة بينهما. (سيدتي)

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