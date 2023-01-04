فنانة تتعرض للإصابة خلال تصوير مشاهد "ستيليتو".. من هي؟ اليكم التفاصيل

نشرت الفنانة السورية نور علي، بعض من المشاهد التي جمعتها بالفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات، في مسلسل "ستيليتو" الذي يحقق نجاحاً كبيراً.

وتجسد نور علي شخصية "ميرا" في المسلسل، وقد شاركت جمهوها مقطع فيديو يظهر وهي تتعرض للضرب من ندى أبو فرحات، التي تجسد شخصية "نايلة" في منزل ألمى.

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وأظهر الفيديو الذي نشرته نور علي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" كواليس تصوير المشهد، ليتبين أن الجرح الذي تتعرض له في المشهد جرح حقيقي، دون استعمال أي من مساحيق التجميل لجعل الجرح مزيفاً.

وكتبت نور في تعليقها على الفيديو: "هي نتيجة جرح حقيقي بالصورة مو تمثيل ههه.. اسحبوا الصور بتشوفوا.. وشوية كواليس من التدريبات قبل".

وتفاعل عدد كبير من جمهور نور ومتابعيها مع كواليس المشاهد، التي دارت في حلقات العمل الأخيرة، معربين عن حبهم لشخصية "ميرا" التي تؤديها نور علي في العمل. (سيدتي)