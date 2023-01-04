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فنون ومشاهير

إيمي سمير غانم وحسن الرداد يرزقان بمولودهما الأول

Lebanon 24
04-01-2023 | 08:00
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رزق الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم بمولودهما الأول، بعد أشهر من فرض السرية حول حمل إيمي، وتهرب الجميع من تأكيد الأنباء الخاصة به.
 
 
وكشفت مصادر مقربة من الثنائي أنهما رزقا بمولود ذكر، يوم الاثنين الثاني من كانون الثاني وهو ما يتوافق مع يوم مولد حسن الرداد، لكنهما لم يفصحا عن اسمه بعد، حيث تمت عملية الولادة في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد.
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من جانبه، أعرب حسن الرداد عن سعادته بعد استقبال مولوده الأول، مؤكداً أن الفرحة مضاعفة لمصادفة ولادة طفله الأول بنفس يوم ميلاده.
 
 
وأكد الرداد أن زوجته إيمي وولده بحالة جيدة، مشيرا الى أنه سوف يتواصل خلال الساعات القادمة مع ‏الجمهور ليكشف تفاصيل التجربة.‏ (سيدتي + لها)
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