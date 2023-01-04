Advertisement

فنون ومشاهير

ممثل أميركي شهير في حالة حرجة بسبب تجريف الثلوج.. هل سيخسر إحدى قدميه؟

Lebanon 24
04-01-2023 | 01:17
A-
A+
Doc-P-1025714-638084187733922663.jpg
Doc-P-1025714-638084187733922663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض الممثل الأميركي جيريمي رينر، لإصابة خطيرة أثناء قيامه بإزالة الثلج المتراكم حول منزله في ولاية نيفادا الأميركية بسبب العاصفة الثلجية القوية التي تشهدها الولايات المتحدة.
 
 
Advertisement
وكان النجم المشهور يحاول إزالة الثلوج بعد أن تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، وعدة منازل محيطة، إلا أن الأمر تحول إلى كارثة.
 
 
وقال المتحدث باسم جيريمي رينر، في بيان صحفي: "يمكننا أن نؤكّد أن جيريمي في حالة حرجة ولكنها مستقرة بسبب الإصابات التي تعرض لها بعد تعرضه لحادث متعلق بالطقس أثناء حرث الثلوج في وقت سابق، عائلته معه وهو يتلقى رعاية صحية ممتازة".
 
 
من جهته ذكر موقع "تي إم زي" الأميركي، أن النجم يتلقى العلاج في العناية المركزة، كما نقل عن مصادر من داخل المستشفى أن الأطباء قد يضطرون لبتر إحدى قدميه التي أصيبت بشكل كبير خلال الحادث.
 
ونقلاً عن أحد جيران الممثل جيريمي رينر، فإن إحدى قدميه اصطدمت بآلة تسمى Snowcat خاصة بإزالة الثلج، وقد فقد الكثير من الدم على أثر ذلك، ونقل عبر مروحية هيلكوبتر إلى أقرب مستشفى. (سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:44 | 2023-01-04
03:30 | 2023-01-04
02:00 | 2023-01-04
23:00 | 2023-01-03
16:00 | 2023-01-03
14:00 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website