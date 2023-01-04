ممثل أميركي شهير في حالة حرجة بسبب تجريف الثلوج.. هل سيخسر إحدى قدميه؟

تعرض الممثل الأميركي جيريمي رينر، لإصابة خطيرة أثناء قيامه بإزالة الثلج المتراكم حول منزله في ولاية نيفادا الأميركية بسبب العاصفة الثلجية القوية التي تشهدها الولايات المتحدة.

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وكان النجم المشهور يحاول إزالة الثلوج بعد أن تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، وعدة منازل محيطة، إلا أن الأمر تحول إلى كارثة.

وقال المتحدث باسم جيريمي رينر، في بيان صحفي: "يمكننا أن نؤكّد أن جيريمي في حالة حرجة ولكنها مستقرة بسبب الإصابات التي تعرض لها بعد تعرضه لحادث متعلق بالطقس أثناء حرث الثلوج في وقت سابق، عائلته معه وهو يتلقى رعاية صحية ممتازة".

من جهته ذكر موقع "تي إم زي" الأميركي، أن النجم يتلقى العلاج في العناية المركزة، كما نقل عن مصادر من داخل المستشفى أن الأطباء قد يضطرون لبتر إحدى قدميه التي أصيبت بشكل كبير خلال الحادث.

ونقلاً عن أحد جيران الممثل جيريمي رينر، فإن إحدى قدميه اصطدمت بآلة تسمى Snowcat خاصة بإزالة الثلج، وقد فقد الكثير من الدم على أثر ذلك، ونقل عبر مروحية هيلكوبتر إلى أقرب مستشفى. (سيدتي)