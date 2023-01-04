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فنون ومشاهير

السيدة فيروز.. مُفاجأة موسم الرياض!؟ (فيديو)

Lebanon 24
04-01-2023 | 03:44
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أعلنت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى عن تحضير ليلة كبيرة للسيدة فيروز ضمن فاعليات موسم الرياض في السعودية، ما أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

واستندت هنادي على مقطع فيديو نشره رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ للسيدة فيروز على صفحته الخاصة عبر تويتر امس الثلاثاء.

 

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وعلى الرغم من انه لم يعلق بأي شيء، إلا ان هنادي اعادت نشر التغريدة وكتبت: "ليلة كبيرة تتحضر للسيدة فيروز في موسم الرياض". (الجديد)

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