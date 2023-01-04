القبض على "بلوغر" شهيرة وصاحب محل ألبسة داخل شقة... ماذا ضُبط معهما؟

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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على "بلوغر" شهيرة تدعى إسراء محب وبرفقتها صاحب محل ملابس داخل شقة في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة وبحوزتهما كميات من المخدرات.وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.وكشفت التحقيقات أن "البلوغر" قامت بالتعاون مع صديقها بتأجير شقة سكنية في منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وذلك لتسهيل ممارسة نشاطهما الإجرامي، وتوزيع المخدرات على عملائهما خلال احتفالات رأس السنة.وأمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس "البلوغر" وصديقها تاجر الملابس، 4 أيام على ذمة التحقيقات. (العربية)