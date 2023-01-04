ما حقيقة وفاة حسام جنيد في بيروت بسبب شجار؟

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أثار خبر وفاة الفنان السوري حسام جنيد في بيروت ضجة، وذلك بعد دخوله في مشاجرة مع عدد من الشبان.وبعد الضجة التي اثارها هذا الخبر، خرج الفنان السوري عن صمته، ونشر الخبر على صفحته الخاصة عبر فيسبوك وكتب: "يعني شو بدو يحكي الواحد عن هالقصص، أولاً مبين من العنوان إنو اللي عاملو تافه لحتى يعمل فتنة، وأنا بخير وشعب لبنان وسورية واحد.. والخبر كاذب.. بحبكم".وكذلك علّق حسام على الخبر بإتصال خاص مع موقع et بالعربي، وقال "أنا بخير وكل ما يصدر هو إشاعات ونحن فنانين ليس لنا بالمشاكل ولا نخطىء مع أحد ولا أحد يخطىء معنا".وتابع: "شعب لبنان كثير غالي على قلبي وهم ذاكرين بالعنوان ان المشكلة حصلت في لبنان بالعكس انا أحب لبنان وشعبه ونحن شعب واحد انشالله وأنا موجود أصلا في الشام".