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فنون ومشاهير

أول تعليق من حسن الرداد بعد استقبال مولوده الأول من إيمي سمير غانم!

Lebanon 24
04-01-2023 | 16:00
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كشف الفنان حسن الرداد عن سعادته بعد استقبال مولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مؤكدا أن الفرحة "مضاعفة" لأن طفله الأول تصادف ولادته بنفس يوم ميلاده هو شخصيا الموافق الثاني من كانون الثاني.
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وعلم "سيدتي نت" أن حسن الرداد بصدد إعلان الخبر رسمياً لجمهوره والكشف عن اسم المولود عبر منشور ستتم صياغته بالتنسيق مع إيمي، ويتم نشره عبر كل منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.

وكان حسن الرداد كشف منذ عدة أسابيع عن الأسماء التي يريد أن يطلقها على أولاده من زوجته إيمي سمير غانم.

ورد حسن الرداد في لقاء إعلامي على سؤال لو جالك ولد أو بنت هتسميهم إيه؟"، قائلاً: "هسميه على اسم أخويا الله يرحمه فادي ولو بنت على اسم أمي فادية".

واستقبلت إيمي سمير غانم مولودها الأول من النجم حسن الرداد، وتم تأكيد الخبر لـ"سيدتي نت" من مصدر مقرب للعائلة، لافتا أن الولادة حدثت بمستشفى روفيدة بالشيخ زايد، مؤكدا أن فانز إيمي سمير غانم علم بالخبر من داخل المستشفى رغم التكتم الشديد من الزوجين على أنباء الحمل كما تم التكتم على خبر الولادة خوفا من إقبال جمهور النجمين على المستشفى الخاص.

المصدر: سيدتي
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