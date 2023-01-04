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فنون ومشاهير

تسريب صور جريئة لبراد بيت مع حبيبته الجديدة في حمّام السباحة

Lebanon 24
04-01-2023 | 14:44
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سرّب موقع Page six الأميركي مجموعة صور حصرية رصدت النجم براد بيت مع حبيبته إينيس دي رامون بالقرب من حمّام السباحة.

وأثارت الصور جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب جرأة إطلالة دي رامون التي تخلّت عن الجزء العلوي من ملابس السباحة.
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وبدأ الثنائي بالمواعدة العلنية في تشرين الثاني حين حضورهما حفل بونو في لوس أنجليس، ثم شوهدا معاً بعد العرض الافتتاحي لفيلم بيت الجديد "بابل". (لها)
المصدر: لها
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