تسريب صور جريئة لبراد بيت مع حبيبته الجديدة في حمّام السباحة

سرّب موقع Page six الأميركي مجموعة صور حصرية رصدت النجم براد بيت مع حبيبته إينيس دي رامون بالقرب من حمّام السباحة.



وأثارت الصور جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب جرأة إطلالة دي رامون التي تخلّت عن الجزء العلوي من ملابس السباحة.

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