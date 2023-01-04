درجت العادة في البروتوكول البريطاني أن يتم مخاطبة الملك باسم "جلالتكم" وليس "الملك، لكن نادل في أحد المطاعم كسر القاعدة.

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وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن الملك تشارلز الثالث ضحك عندما اصطدم به النادل في المطعم بينما كان يتناول الطعام مع زوجته كاميلا، وخاطبه بـ "الملك".وقالت الصحيفة "أثار النادل ضحك تشارلز ورفاقه في المطعم عَندما سارع بالاعتذار بعد اصطدامه به قائلاً "أنا آسف يا ملك" بدلاً من "جلالتك". (فوشيا)