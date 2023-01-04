Advertisement

فنون ومشاهير

ماذا فعل تشارلز عندما ناداه نادل بـ"الملك" بدلا من "جلالتك"؟

Lebanon 24
04-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1025868-638084533742511845.jpg
Doc-P-1025868-638084533742511845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
درجت العادة في البروتوكول البريطاني أن يتم مخاطبة الملك باسم "جلالتكم" وليس "الملك، لكن نادل في أحد المطاعم كسر القاعدة. 
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن الملك تشارلز الثالث ضحك عندما اصطدم به النادل في المطعم بينما كان يتناول الطعام مع زوجته كاميلا، وخاطبه بـ "الملك".
Advertisement

وقالت الصحيفة "أثار النادل ضحك تشارلز ورفاقه في المطعم عَندما سارع بالاعتذار بعد اصطدامه به قائلاً "أنا آسف يا ملك" بدلاً من "جلالتك". (فوشيا) 

المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:44 | 2023-01-04
13:36 | 2023-01-04
11:42 | 2023-01-04
11:00 | 2023-01-04
08:15 | 2023-01-04
08:00 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website