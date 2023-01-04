كيف ردت أحلام على مباركة أصالة لألبومها الجديد باللهجة العراقية؟

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فاجأت المطربة الإماراتية، أحلام، جمهورها، بإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية باللهجة العراقية، والذي حمل عنوان "رزق الورد".وكانت أحلام قد كشفت عن إصدار الألبوم قبل أيام قليلة، من خلال منشورات متتالية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.واستوحت أحلام صور الألبوم من التراث والفلكلور العراقي، وقالت في منشور آخر على "إنستغرام": "استوحيت لصور ألبومي العراقي رموزاً ونقوشاً بابلية تاريخية، ترمز لعراقة العراق العظيم وحضاراته القديمة".وكانت الفنانة أصالة باركت لأحلام صدور ألبومها، لكنها علقت بالقول: "ليش ما طلبتي من جوز أختك يكتب لك أغنية عراقية (تقصد زوجها الشاعر فائق حسن)، هو مو فاضي بس بيفضى لك يا لومي.. الله يوفقك وتشوفي كل النجاح فيه"، لترد عليها أحلام: "والله أتشرف.. ويالله الأيام الجاية.. وهذه خطوة مستمرة". (زهرة الخليج)