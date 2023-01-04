Advertisement

فنون ومشاهير

كيف ردت أحلام على مباركة أصالة لألبومها الجديد باللهجة العراقية؟

Lebanon 24
04-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1025891-638084570482994492.jpeg
Doc-P-1025891-638084570482994492.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأت المطربة الإماراتية، أحلام، جمهورها، بإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية باللهجة العراقية، والذي حمل عنوان "رزق الورد".

وكانت أحلام قد كشفت عن إصدار الألبوم قبل أيام قليلة، من خلال منشورات متتالية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement

واستوحت أحلام صور الألبوم من التراث والفلكلور العراقي، وقالت في منشور آخر على "إنستغرام": "استوحيت لصور ألبومي العراقي رموزاً ونقوشاً بابلية تاريخية، ترمز لعراقة العراق العظيم وحضاراته القديمة".

وكانت الفنانة أصالة باركت لأحلام صدور ألبومها، لكنها علقت بالقول: "ليش ما طلبتي من جوز أختك يكتب لك أغنية عراقية (تقصد زوجها الشاعر فائق حسن)، هو مو فاضي بس بيفضى لك يا لومي.. الله يوفقك وتشوفي كل النجاح فيه"، لترد عليها أحلام: "والله أتشرف.. ويالله الأيام الجاية.. وهذه خطوة مستمرة". (زهرة الخليج) 
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:00 | 2023-01-05
16:00 | 2023-01-04
14:44 | 2023-01-04
14:00 | 2023-01-04
13:36 | 2023-01-04
11:42 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website