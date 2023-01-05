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فنون ومشاهير

حسن الرداد يكشف عن اسم ابنه من إيمي سمير غانم وينشر صورته الأولى

Lebanon 24
05-01-2023 | 02:00
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أعلن الفنان حسن الرداد عن اسم أول مولود له من زوجته ايمي سمير غانم.
 
 
وفي منشور له على حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، نشر الرداد صورة ليد طفله مخفياً وجهه، وكتب معلقاً عليها: "{ لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور}.. الحمدلله ربنا رزقنا وفي نفس يوم ميلادي بالطفل فادي حسن الرداد".
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وتابع: "اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى... وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله".

وكان الرداد قد كشف في تصريحات خاصة لـ"لها" أنه سعيد جداً بطفله الاول، وأنه يمر خلال ‏هذه الفترة بمشاعر متضاربة بين الفرح الشديد، مؤكداً أن زوجته إيمي بحالة طيبة، وصحة المولود جيدة وأنه سوف يتواصل مع ‏الجمهور ليكشف تفاصيل التجربة.‏ (لها)

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