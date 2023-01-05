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فنون ومشاهير

ليوناردو دي كابريو بـ "الشورت" مع عدد من العارضات على متن يخت (صور)

Lebanon 24
05-01-2023 | 03:30
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للممثل الشهير ليوناردو دي كابريو، مع عدد من النساء على متن يخت خاص في سانت بارتس.
 
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ليوناردو دي كابريو مع عدد من العارضات على اليخت - تويتر
وظهر ليوناردو وهو يرتدي شورت سباحة أزرق مع عدد من النساء  اللواتي يرتدين البكيني على متن يخت في وسط البحر، حيث بدا وأنهم يستمتعون معاً ببعض من أشعة الشمس.
 
ليوناردو دي كابريو على اليخت مع عدد من العارضات - غوغل


وتم التعرف على خطيبة صديقه جو ناهماد وهي ماديسون هيدريك كواحدة من العارضات المتواجدين على اليخت.
 

ليوناردو دي كابريو على اليخت - تويتر


وقد نقل موقع فوكس نيوز الخبر على حسابه في "تويتر"، وعلق قائلا: "شوهد ليوناردو دي كابريو إلى جانب العديد من النساء اللواتي يرتدين البكيني على متن يخت". (et بالعربي)
 
 
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