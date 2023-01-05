ليوناردو دي كابريو بـ "الشورت" مع عدد من العارضات على متن يخت (صور)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للممثل الشهير ليوناردو دي كابريو، مع عدد من النساء على متن يخت خاص في سانت بارتس.

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وظهر ليوناردو وهو يرتدي شورت سباحة أزرق مع عدد من النساء اللواتي يرتدين البكيني على متن يخت في وسط البحر، حيث بدا وأنهم يستمتعون معاً ببعض من أشعة الشمس.





وتم التعرف على خطيبة صديقه جو ناهماد وهي ماديسون هيدريك كواحدة من العارضات المتواجدين على اليخت. وتم التعرف على خطيبة صديقه جو ناهماد وهي ماديسون هيدريك كواحدة من العارضات المتواجدين على اليخت.