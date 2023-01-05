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فنون ومشاهير

أم كلثوم في قائمة أعظم 200 مغن بالتاريخ

Lebanon 24
05-01-2023 | 11:00
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حلّت المطربة المصرية الراحلة السيدة أم كلثوم في المركز 61 ضمن قائمة أفضل 200 مطرب في العالم عبر التاريخ، وهي الوحيدة من بين كل نجوم الغناء العربي المعاصر والقديم.
وقالت مجلة "رولينج ستونز rollingstone" الأميركية التي نشرت التصنيف في تعريفها بسيدة الغناء العربي: "تعد المطربة المصرية أم كلثوم، واحدة من المغنيات اللاتي ليس لهن مثيل حقيقي بين المطربين في الغرب لعقود من الزمان، وهي إلى حد كبير روح العالم العربي، والتي لا يمكن طمس النوع الغنائي الخاص بها، حيث إنها تتمكن من التنقل عاطفياً بطريقة مذهلة في الأغاني المعقدة التي يمكن أن تستمر بسهولة لساعات، كما يمكنها التنقل بين الموضوعات المزخرفة، بسهولة، حيث كانت تقوم بالغناء أمام الحشود وتظهر كـ شعلة النار".
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وذكرت المجلة بأن وفاة أم كلثوم عام 1975 جلبت الملايين إلى شوارع القاهرة حزناً، وبينما لا يُحصى تأثيرها بين المطربين العرب، فقد عبر تأثيرها القارات حيث وصفها المطرب الأميركي بوب ديلان بأنها "عظيمة"، بينما استخدمت المغنية الأميركية بيونسيه أغنية "أنت عمري"، بشكل بارز في تصميم جولتها الفنية في 2016. 
 
 
واحتل المراتب العشر الأولى بالترتيب كل من:

أريثا فرانكلين
ويتني هيوستن
سام كوك
بيلي هوليدي
ماريا كيري
ري تشارلز
ستيف ويندر
بيونسيه
أوتيس ريدينغ
الغرين (سيدتي)
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