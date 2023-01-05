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فنون ومشاهير

بغصة إعلامي شهير يُغادر لبنان نهائياً.. وابنته تودعه بكلمات مؤثرة (صور)

Lebanon 24
05-01-2023 | 03:03
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نشر الإعلامي طوني بارود صورة له عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهر بارود في الصورة من مطار رفيق الحريري الدولي حيث انتقل إلى الامارات لبدء مشروع عمل جديد هناك.

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A post shared by Tony Baroud (@tonybaroud)

 

 
 
 

وبدا طوني في الصورة متأثرا لتركه لبنان.

 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أسفوا لمغادرة بارود بلده الا انهم تمنوا له التوفيق في مشواره الجديد.

 

وكان لافتا تعليق ابنة طوني "ديا ماريا" على الصورة بكلمات مؤثرة حيث قالت:" هذا أصعب وداع لم أكن اريد ان يحصل هذا الأمر ولكن أعرف ان هذا القرار هو الأفضل بالنسبة إليك، رحلة آمنة والدي. أتمنى لك النجاح وان اراك مجددا قريبا. أحبك في السراء والضراء وسأشتاق إليك كثيراً".

 

 
 

وترددت معلومات في الفترة الأخيرة ان بارود سينتقل إلى دولة الامارات عقب تلقّيه عرضًا للعمل هناك في احدى اهمّ شركات الانتاج.

 

بارود بدأ مشواره كلاعب كرة سلة محترف في عدد من النوادي اللبنانية ثم انتقل إلى التعليق الرياضي واشتهر بالتعليق على أهم مباريات كرة السلة.

 

ثم انتقل إلى تقديم البرامج الفنية والألعاب وقدّم عدة برامج على شاشة الـ lbci قبل ان ينتقل لاحقا إلى الـ mtv حيث قدم أيضا سلسلة من البرامج الناجحة وكان آخرها "تعا ننسى".

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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