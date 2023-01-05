مُجدداً ابن راغب علامة حديث المواقع في بداية الـ 2023.. ارتدى لوحة فنية!؟ (صور)

نشر لؤي علامة، نجل الفنان راغب علامة صورا جديدة عبر حسابه الخاص على "انستغرام".

وظهر لؤي بملابس غريبة، حيث ارتدى بنطالا و"جاكيت" بألوان متعددة بدت وكأنها لوحة فنية.

وأشار لؤي في منشوره إلى انه يرتدي من مجموعة الربيع لإحدى أشهر ماركات الملابس العالمية.

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A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)





وكالعادة انتقد العديد من رواد مواقع التواصل إطلالة لؤي معتبرين أنها غير مناسبة، في حين أشاد آخرون بها، مشيرين إلى انه يؤدي عمله كعارض أزياء.

وتصدر لؤي حديث السوشيل ميديا السنة الماضية بعد ظهوره في عدة مناسبات وعروض أزياء بملابس اعتبرها البعض غريبة وغير لائقة.