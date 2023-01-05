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فنون ومشاهير

نادين الراسي تُثير الجدل.. شاهدوا كيف تناولت التبولة والجمهور يُهاجمها: "شو مقرفة"! (فيديو)

Lebanon 24
05-01-2023 | 04:22
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة نادين الراسي ظهرت فيه وهي تتذوق "التبولة" ثم تعيد الملعقة إلى الطبق.

 

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هذا الفيديو عرّض نادين إلى انتقادات وهجوم واسع، فاعتبر البعض انه من غير اللائق إعادة الملعقة إلى الطبق، كما تم انتقاد نادين لطريقة تصرفها ولبسها.

 

ومن بين التعليقات: " هاي تبولة ولا مخلوطة"، "يا أختي بس تأكلي شيلي الملعقه مو ترجعيها في الطبق"، "شو مقرفه بالملعقه رجعت حطتها بالجاط ونسيت خيها"، "روحي اتعلمي النظافة" وغيرها من الانتقادات الجارحة.

الا ان العديد من رواد المواقع اعتبروا ان ما قامت به كان عفوياً.

 

يُذكر ان نادين كانت قد استقبلت رأس السنة الجديدة مع ابنها مارك وطليقها حاتم حدشيتي وانتشرت فيديوهات لها وهي ترقص وتحتفل بالمناسبة .

المصدر: "رصد" لبنان 24

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