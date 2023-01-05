إصابة محمد محمود عبد العزيز وزوجته بوعكة صحية في فرنسا

كشف المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز، من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" عن إصابته هو وزوجته بوعكة صحية، خلال تواجدهما في فرنسا.

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وكان محمد محمود عبد العزيز قد أعلن عن استقباله مولودته الأولى "تمارا"، في ١٢ تشرين الثاني الماضي. (لها) وكان محمد محمود عبد العزيز قد أعلن عن استقباله مولودته الأولى "تمارا"، في ١٢ تشرين الثاني الماضي. (لها)