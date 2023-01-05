Advertisement

فنون ومشاهير

إصابة محمد محمود عبد العزيز وزوجته بوعكة صحية في فرنسا

Lebanon 24
05-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1026093-638085196725054645.PNG
Doc-P-1026093-638085196725054645.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز، من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" عن إصابته هو وزوجته بوعكة صحية، خلال تواجدهما في فرنسا.
 
Advertisement


وكان محمد محمود عبد العزيز قد أعلن عن استقباله مولودته الأولى "تمارا"، في ١٢ تشرين الثاني الماضي. (لها) 
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-01-05
12:51 | 2023-01-05
11:00 | 2023-01-05
08:00 | 2023-01-05
06:15 | 2023-01-05
06:11 | 2023-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website