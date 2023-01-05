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فنون ومشاهير
إصابة محمد محمود عبد العزيز وزوجته بوعكة صحية في فرنسا
Lebanon 24
05-01-2023
|
14:00
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كشف المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز، من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" عن إصابته هو وزوجته بوعكة صحية، خلال تواجدهما في فرنسا.
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وكان محمد محمود عبد العزيز قد أعلن عن استقباله مولودته الأولى "تمارا"، في ١٢ تشرين الثاني الماضي. (لها)
المصدر: لها
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