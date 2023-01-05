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فنون ومشاهير

الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. من هو؟

Lebanon 24
05-01-2023 | 06:15
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أعلن الفنان طارق لطفي عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" وفاة والدته بعد صراع ‏طويل مع المرض، طالباً من جمهوره الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.‏
 
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وكتب طارق في منشور مقتضب: "انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".‏ (لها) 

المصدر: لها
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طارق لطفي

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