الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. من هو؟

أعلن الفنان طارق لطفي عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" وفاة والدته بعد صراع ‏طويل مع المرض، طالباً من جمهوره الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.‏

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وكتب طارق في منشور مقتضب: "انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".‏ (لها)



