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فنون ومشاهير

القرار صدر... سجن الفنانة الشهيرة بعد العثور على مخدرات معها

Lebanon 24
05-01-2023 | 06:11
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، من أول جلسة لمحاكمة الفنانة منة شلبي، بحبسها سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازتها مواد مخدرة بقصد التعاطي.
 
وتغيبت شلبي عن جلسة محاكمتها فيما دفع محاميها ببطلان إجراءات تفتيشها بالمطار وانعدام صلتها بالمضبوطات التي أثبت المعمل الجنائي أنها تحوي الحشيش. (سكاي نيوز)
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