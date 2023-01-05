القرار صدر... سجن الفنانة الشهيرة بعد العثور على مخدرات معها

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، من أول جلسة لمحاكمة الفنانة منة شلبي، بحبسها سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازتها مواد مخدرة بقصد التعاطي.



Advertisement



وتغيبت شلبي عن جلسة محاكمتها فيما دفع محاميها ببطلان إجراءات تفتيشها بالمطار وانعدام صلتها بالمضبوطات التي أثبت المعمل الجنائي أنها تحوي الحشيش. (سكاي نيوز)