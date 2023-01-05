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فنون ومشاهير

فنان سعودي كبير يبكي: هذا الوطن الذي وجدني يتيماً (فيديو)

Lebanon 24
05-01-2023 | 16:00
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في موقف مؤثر، بكى الفنان السعودي الكبير محمد عبده خلال حضور تكريمه في حفل جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2022 على "مسرح أبو بكر سالم" في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، وقال: "هذا الوطن الذي وجدني يتيماً".
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وقدّم رئيس "الهيئة العامة للترفيه" المستشار تركي آل الشيخ التهاني لعبده عبر تغريدة في حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "مبروك يا فنان العرب الغالي الأستاذ محمد عبده التكريم الذي تستحقه اليوم.. والله يحفظك لمحبيك وأنا منهم.. سيذكر كل سعودي أغانيك الوطنية للوطن على مر الدهر".


وشهدت الجائزة هذا العام بنسختها الثالثة، وصول 30 مشاركة إلى المرحلة النهائية، من إجمالي 1000 مشاركة تقدمت للمنافسة على الجائزة في 9 مسارات إعلامية.
المصدر: لها
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