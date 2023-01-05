شكران مرتجى تضيف أحداثاً خاصة على مسلسل شهير في موسمه الجديد

تتحضر النجمة السورية شكران مرتجى، للمشاركة في سلسلة "صبايا" بجزئها السادس، التي من المقرر عرضها في الموسم الرمضاني المقبل.



وبحسب "سيدتي"، تعود شكران للعمل بشخصية "أنسام"، التي حلت كضيفة على أحد الأجزاء السابقة للعمل بينما سيكون لها مساحتها وحضورها في هذا الموسم من المسلسل. وستنضم انسام للصبايا بعد قدومها من قرية إحداهن لتكون حاضرة معهم بحياتهم اليومية وتضيف أحداثاً خاصة على يومياتهم.

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والعمل من كتابة محمود إدريس، وإخراج فادي وفائي، وإنتاج "بانة" للإنتاج الفني للمنتج عماد ضحية.





ويشارك في بطولة العمل كلاً من: ديمة بياعة، جيني إسبر، نظلي الرواس، نورا العايق، ميرنا شلفون، دوجانا عيسى، ندى برهوم، لين ضحية، شادي الصفدي، مصطفى المصطفى وجوان الخضر وغيرهم.

وكان مسلسل صبايا قد حضر بخمسة أجزاء سابقة وحقق نجاحاً جيداً قبل ان يتوقف وليعود في هذا الموسم من جديد.

وكانت شكران قد أنهت قبل مدة تصوير دورها ببطولة مسلسل "زقاق الجن" وهو عمل بيئة شامية سيعرض في الموسم الرمضاني 2023.