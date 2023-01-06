بعد أسابيع من انتحاره... دفن جثمان tWitch

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دفنت عائلة المنسّق الموسيقي ستيفن بوس الملقّب بـtWitch جثمانه، في جنازة اقتصرت على أفراد الأسرة، بعد أكثر من عشرين يوماً على وفاته انتحاراً.وأوضحت العائلة أنها ستدعو إلى مناسبة أخرى جميع أصدقاء الفقيد ومحبيه وزملائه ومعجبيه لوداعه.وكانت أليسون هولكر، زوجة tWitch، قد قالت في بيان: "بقلب مليء بالحزن أعلمكم أن زوجي ستيفن غادرنا. ستيفن أضاء كلّ غرفة كان يدخلها. كان يقدّر العائلة والأصدقاء والمجتمع قبل كل شيء. كان العمود الفقري لعائلتنا، وأفضل زوج وأب ومصدر إلهام لمعجبيه".وأضافت: "إن القول بأنه ترك إرثاً وراءه هو أقل من الواقع، وسنستمر في الشعور بتأثيره الإيجابي، أنا متأكدة من أنّه لن يمر يوم من دون أن نكرّم فيه ذكراه. نطلب منكم الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب بالنسبة لي ولا سيما لأطفالنا الثلاثة. ستيفن، نحن نحبك، ونفتقدك، وسأحفظ لك دائماً آخر رقصة".وانتحر بوس بتاريخ 13 كانون الأول الماضي، داخل غرفة حجزها في فندق Oak Tree Inn القريب من منزله في كاليفورنيا، وعثر عامل نظافة في الفندق على جثته صباح اليوم التالي، وكان مصاباً بطلق ناري في رأسه.